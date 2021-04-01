Песков добавил, что в Кремле осуждают действия «экстремистки настроенных националистов» и приветствуют заявление премьер-министра Грузии, который осудил протестующих.
«Мы признательны грузинским полицейским, что они обеспечили безопасность россиян. В Грузии опасно для российских граждан, туда опасно ездить, россияне должны это понимать. Поздравляем Познера с днем рождения, но лучше встречать его дома», — сказал Песков.
Ситуацию вокруг приезда Познера в Грузию также прокомментировал спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. Он написал, что это «показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны».
Накануне у отеля в Тбилиси, где остановился телеведущий Владимир Познер, прошла стихийная акция протеста — участники были возмущены тем, что его пустили в страну несмотря на его высказывания об Абхазии. После этого Познер уехал.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия протестовавших и назвал их «абсолютно деградированной и радикальной группой, с которой невозможности вести цивилизованный диалог». Он добавил, что эта ситуация наносит вред Грузии и ее международному имиджу.
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