В Госдуму РФ внесен законопроект о более жестких наказаниях за пытки

В российскую Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказаний за пытки, организованные или совершенные представителями власти, сообщили в понедельник, 20 декабря российские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. В базе данных Госдумы этот документ пока не опубликован.

Согласно законопроекту, пытки, совершенные представителями власти, будут отнесены к категории особо тяжких преступлений и наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. В документе также вводится понятие "запугивание", а принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН предложено приравнять к пыткам.

Пытки и издевательства над заключенными

В октябре проект по защите прав заключенных Gulagu.net начал публикацию видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. Эти ролики были переданы проекту бывшим заключенным, который имел доступ к камерам наблюдения в больнице.

Материалы Gulagu.net вызвали широкий резонанс в России. После их публикации было возбуждено несколько уголовных дел, глава управления ФСИН Саратовской области ушел в отставку. В конце ноября президент России Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова.

В действующем Уголовном кодексе РФ есть статья 117 "Истязания". Преступления, совершенные по этой статье, караются лишением свободы на срок до семи лет.