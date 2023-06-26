26 июня 2023 г. 11:50

В Госдуме разразились угрозами в адрес Пригожина из-за мятежа в России

 
УНИАН
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
ФОТО: AP / Scanpix
В Госдуме РФ пригрозили "вагнеровцам" и Пригожину ответственностью за сбитую авиацию и ликвидированных солдат Минобороны РФ в ходе мятежа. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, сообщает RTVI.

"100% понесут [ответственность]. Есть закон Российской Федерации. Погибли наши [российские] военнослужащие, погибли от ударов конкретных лиц. Кто давал команду, кто пускал ракету?" - отметил он.

Гурулев пообещал: где бы не находились представители ЧВК "Вагнера", Следком РФ "разберется досконально с этим вопросом" и примет решение.

Накануне, 25 июня, Гурулев призвал Пригожина покончить с собой. "Только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина и для Уткина", — так он высказался в программе "Воскресный вечер".

Член комитета Госдумы по обороне заявил, что предателей в военное время нужно уничтожать. Также он предложил главарю ЧВК "Вагнера" "застрелиться самостоятельно".

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что претензий к "вагнеровцам" нет после организованного Пригожиным мятежа.

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УНИАН
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