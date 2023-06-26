В Госдуме разразились угрозами в адрес Пригожина из-за мятежа в России

"100% понесут [ответственность]. Есть закон Российской Федерации. Погибли наши [российские] военнослужащие, погибли от ударов конкретных лиц. Кто давал команду, кто пускал ракету?" - отметил он.

Гурулев пообещал: где бы не находились представители ЧВК "Вагнера", Следком РФ "разберется досконально с этим вопросом" и примет решение.

Накануне, 25 июня, Гурулев призвал Пригожина покончить с собой. "Только пуля в лоб — единственное спасение и для Пригожина и для Уткина", — так он высказался в программе "Воскресный вечер".

Член комитета Госдумы по обороне заявил, что предателей в военное время нужно уничтожать. Также он предложил главарю ЧВК "Вагнера" "застрелиться самостоятельно".