В Геленджике дроны атаковали объекты у "дворца Путина"

"В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет", — заявил губернатор каря Вениамин Кондратьев. Он утверждает, что все дроны были подавлены силами ПВО .

Недалеко от хутора Джанхот на мысе Идокопас находятся поместье и дворец, построенные, как утверждают многочисленные расследования, для президента России Владимира Путина . В селе Криница строили винный завод "Старый Прованс" для переработки выращенного в поместье винограда.

В 2021 году Владимир Путин заявил, что "дворец" ему не принадлежит и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом здании, нет, однако из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение президента. Владельцем здания назвал себя друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. После 2021 года ни он, ни Путин не говорили о дворце и его судьбе.