За произошедшим стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ.
В ведомстве утверждают, что убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения. Она приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.
Вовк следила за Дугиной на автомобиле «Mini Cooper», на котором якобы трижды меняли номера - номерные знаки ДНР, Казахстана и Украины.
В день убийства Вовк с дочерью приехала на фестиваль "Традиция", совершила управляемый взрыв машины Дугиной и уехала в Эстонию через Псков, утверждают в ФСБ.
При этом никаких доказательств озвученной версии ведомство не обнародовало.
Дарья Дугина погибла в ночь на 21 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Версию о причастности Украины к этому убийству сразу же стали озвучивать многие сторонники "русского мира".
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 21 августа категорически отверг обвинения в адрес украинской стороны о причастности к взрыву. По его мнению, убийство Дугиной свидетельствует о том, что различные группировки внутри России ведут борьбу за власть.
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