Руководитель региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов одобрили согласование Советом ЕС санкций в отношении ближайших приближенных президента РФ Владимира Путина. "Нас, наконец, услышали в Европе, и от "секторальных санкций" против российской экономики перешли к персональным санкциям против ближайшего окружения Путина. Это вообще огромный прорыв", - написал Волков в соцсетях во вторник, 23 февраля.

Он подчеркнул, что "персональные санкции направлены не против России, а против конкретных преступников, и никакого подарка для пропаганды в них нет". Кроме того, близкий соратник Навального указал, что при этом впервые будет применен "европейский акт Магнитского", принятый ЕС в конце прошлого года. Это "подчеркивает внимание Европы к ситуации в России, и то, что в Европе прекрасно понимают - Алексей Навальный сидит в тюрьме, за то, что выжил после отравления путинским "Новичком" и за свою борьбу против коррупции Путина и его окружения", заявил далее Волков.

Волков заявил об открытии ящика Пандоры

Одновременно он отметил, что не считает неудачей предполагаемое отсутствие в санкционном списке близких Путину олигархов. Политик указал на сложный процесс принятия единогласного решения о санкциях 27 стран ЕС и на осторожность, связанную с первым применением нового санкционного механизма. "Европейцам еще только предстоит понять, как все это будет работать на практике, в том числе с учетом перспективы обжалования фигурантами списка своего включения в этот список в европейских, настоящих, независимых судах", - пояснил он.

Вместе с тем Волков подчеркнул, что "ящик Пандоры открыт" и по первой части предложенного ФБК списка "санкции были одобрены, а, значит, все остальные его фигуранты вряд ли могут спать спокойно". "Это значит, что они пойдут к Путину просить или требовать, чтобы он больше не делал чего-то такого, что увеличит их риски - и это и означает, что мы создали серьезное политическое давление на Путина, что и было важной целью всей это истории. И, конечно, мы продолжим работу: первый раз пробить персональные санкции было неимоверно трудно, дальше будет легче", - добавил он.

В свою очередь Иван Жданов подчеркнул, что главным на данный момент является внесение в список тех, "кто нарушает права граждан Российской Федерации", в частности, главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Подробнее о своей точке зрения Жданов рассказал в интервью DW, которое будет опубликовано позже во вторник.

Решение ввести санкции ЕС за дело Навального

Накануне на заседании Совета ЕС было принято принципиальное решение ввести санкции в отношении лиц, ответственных за вынесение приговора Навальному. Формальное постановление ожидается "в ближайшие дни", сообщил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). По его словам, европейские министры были едины во мнении, что санкции должны быть направлены прежде всего на представителей российской системы юстиции. Тем самым в списке пока не будет близких Путину олигархов, на включении которых настаивали соратники Навального.

При этом Евросоюз не рассчитывает, что данное решение побудит Москву сменить политический курс, указал немецкий министр. "Но есть и санкции, которые вводятся, чтобы просто заявить о своей позиции, что мы не готовы мириться с определенными вещами и ничего не предпринимать", - отметил глава МИД ФРГ.

О том, какие конкретно представители РФ окажутся в новом списке, на пресс-конференции указано не было. Reuters со ссылкой на неназванного дипломата указывает, что на встрече в Брюсселе конкретные имена не обсуждались, но штрафные меры должны коснуться руководителей ряда российских силовых ведомств: главы СКР Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

Преследование Алексея Навального

В Москве 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Алексеем Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, назначив ему 3,5 лет колонии.

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимации омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике "Шарите" в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации, а 17 января вернулся в Россию, где был незамедлительно задержан по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше".