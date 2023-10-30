В еврейской общине Дагестана не исключили эвакуацию евреев из республики на фоне антисемитских акций

«Ситуация очень тяжелая в Дагестане, люди из общины боятся, они звонят, а я не знаю, что посоветовать. Одна женщина обратилась за помощью к участковому, а тот сказал: "Ну, вы же видите, что вы делаете с их детьми там". Она пыталась объяснить, что ХАМАС делает, но для участкового все наоборот. Весь мир перевернут для него и всех остальных», — рассказал раввин.
Исаков добавил, что евреев, возможно, придется вывозить из Дагестана, при этом он не знает, куда именно. «В Дербенте около 300-400 семей, думаю, еще столько же по всему Дагестану. Стоит ли вообще уезжать, потому что Россия — не спасение, в России тоже были погромы. Непонятно, куда бежать», — пояснил раввин.
По словам Исакова, он сам не чувствует себя в безопасности, несмотря на то, что синагога охраняется.
Днем 28 октября из-за слухов о «еврейских беженцах» около гостиницы «Фламинго» в дагестанском Хасавюрте собрались «неравнодушные жители». К отелю также приехала полиция. Силовики разрешили нескольким людям зайти в отель, чтобы убедиться в том, что в нем нет евреев. «ЧП Кавказ» сообщил, что у гостиницы повесили объявление о том, что вход евреям туда запрещен. В Махачкале тем же вечером начался митинг в поддержку Палестины.
Глава Дагестана Сергей Меликов сказал, что сход в Хасавюрте и митинг в Махачкале состоялись «из-за распространенных врагами фейков» и призвал полицию провести «тщательные действия по обнаружению и нейтрализации деструктивных сил, что толкают наших ребят на нарушение общественного порядка».
Координационный центр мусульман Северного Кавказа повторил его тезиз Меликова о «деструктивных силах», устраивающих провокации, и сообщил, что категорически не поддерживает подобные акции. Сегодня, по данным местных пабликов, полиция разогнала еще одну акцию в поддержку Палестины в Махачкале.
Сообщения о том, что в Дагестан приехали беженцы из Израиля, в том числе публиковались в телеграм-канале «Утро Дагестан», который запустил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.
Антисемитский митинг накануне также прошел в Черкесске. Местные жители пришли к дому правительства и потребовали от властей поддержать Палестину, «не допустить израильских беженцев на Северный Кавказ», а также и «выселить этнических евреев».
Управление МВД по Карачаево-Черкессии сообщило, что на акции были задержаны 34 человека. Сегодня в Нальчике произошел пожар в строящемся Еврейском религиозном национально-культурном общинном центре. На его стене оставили надпись «смерть яхудам».