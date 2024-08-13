В еще одном районе Курской области началась эвакуация

„Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое. Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации“, - написал чиновник.

По словам Зайцева, по состоянию на 12 августа заявок на эвакуацию в районе не было. „Хотя понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать“, - указывает он.

Большесолдатский район находится в восьми километрах от села Мартыновка Суджанского района, к которому, по данным Telegram-каналов, подошли украинские военные, бои идут и в самом районе, сообщает онлайн-издание 7х7.