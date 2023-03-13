Авторами законопроекта заявлены три депутата-единоросса: глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов и двое его заместителей, полковник полицейского спецназа Юрий Швыткин и бывший начальник Рязанского училища ВДВ Андрей Красов.

В пояснительной записке утверждается, что цель законопроекта —"гарантия получения гражданами среднего общего образования и и среднего профессионального образования". Военные функционеры неоднократно публично жаловались на качество призывников, заявляя, что типичные выпускники средних школ не способны работать с современной техникой.

Документ, скорее всего, будет принят. С инициативой повысить призывной возраст в декабре на заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Путина выступил министр обороны Сергей Шойгу.

После принятие парламентом и подписи Путина, призывной возраст в 2024 году повысится с возраст 19 до 30 лет, с 2025 — от 20 до 30 лет.