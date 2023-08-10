В Домодедово пожар площадью 1000 квадратных метров

В округе Домодедово Московской области в ночь на четверг, 10 августа, вспыхнул пожар на площади минимум в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили госагентства со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По их версии, горит автосервис. Позднее госСМИ сообщили, что возгорание локализовано на 1,2 тыс. квадратных метров.

Тelegram-канал ASTRA приводит слова очевидцев, которые утверждают, что слышали звуки двух взрывов, после чего начался пожар. Telegram-канал SHOT также приводит слова местных жителей, которые считают, что "взорвались баллоны с газом".

Экстренные службы занимаются тушением огня.

Аэропорт Домодедово находится примерно в 10 км от места ЧП.