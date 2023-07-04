В Чечне избили, сломали пальцы и обрили наголо журналистку "Новой газеты" Елену Милашину

Как сообщают правозащитники, автомобиль Немова и Милашиной по дороге из аэропорта заблокировали вооруженные люди, затем они избили журналистку и адвоката ногами, отобрали и разгромили технику.

Сейчас Александр Немов и Елена Милашина находятся в больнице. Сообщается, что Немов с трудом говорит и передвигается, а у Милашиной сломаны пальцы и она периодически теряет сознание.

«У неё ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта её нельзя», — сообщает «Мемориал».