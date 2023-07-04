04 июля 2023 г. 10:26

В Чечне избили, сломали пальцы и обрили наголо журналистку "Новой газеты" Елену Милашину

 
bbcrussian.com
ФОТО: Reuters / Scanpix

В Чечне вооружённые люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, сообщили во вторник правозащитный центр "Мемориал" (российский суд принял решение о ликвидации "Мемориала", а Минюст объявил "иноагентом") и "Новая газета Европа".

Как сообщают правозащитники, автомобиль Немова и Милашиной по дороге из аэропорта заблокировали вооруженные люди, затем они избили журналистку и адвоката ногами, отобрали и разгромили технику.

Сейчас Александр Немов и Елена Милашина находятся в больнице. Сообщается, что Немов с трудом говорит и передвигается, а у Милашиной сломаны пальцы и она периодически теряет сознание.

«У неё ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта её нельзя», — сообщает «Мемориал».

Александр Немов и Елена Милашина прилетели во вторник, 4 июля, в Грозный на приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, которая в январе 2022 года была похищена из Нижнего Новгорода чеченскими силовиками.

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