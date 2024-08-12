В части Белгородской области объявлена эвакуация

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в близлежащей Курской области. МЧС России сообщило 10 августа, что из области были эвакуированы более 76 тысяч человек. За следующие сутки из приграничных районов области самостоятельно и „организованными колоннами“ эвакуировались еще более 8 тысяч человек, рассказали в МЧС 11 августа.