В Брянской области у границы с Беларусью подорвана железная дорога

Брянская область на западе граничит с Беларусью. Пострадавшая железнодорожная линия вела в белорусскую Гомельскую область. На юге Брянская область граничит с Украиной.

После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. В августе местные власти Брянской области объявили, что новый учебный год школьники части местных школ в целях безопасности начнут в формате дистанционного обучения.

Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, как утверждается, со стороны Украины. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует. В данный момент в области строится линия защитных сооружений. В соседней Курской области жителей призывают учиться копать окопы.

Периодически сообщается о диверсиях на железнодорожных путях России, по которым на войну в Украине поступают живая сила и техника. Ответственность за часть из них них берут на себя группы, называющие себя партизанами, их участники выступают против войны. Летом в Брянской области уже был взрыв на железной дороге.