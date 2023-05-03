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В Брянской области второй раз за два дня произошел взрыв на железной дороге. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в районе станции Снежетьская "сработало неустановленное взрывное устройство". По его словам, пострадавших нет.
Briansko srityje nuo bėgių nulėkė traukinys
Briansko srityje nuo bėgių nulėkė traukinys
© Soc. tinklai

В РЖД сообщили, что с рельсов сошли локомотив и около 20 вагонов грузового состава. Открытого горения нет, движение на участке Снежетьская – Белые Берега приостановлено.

"На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда", – говорится в сообщении РЖД.

Телеграм-канал "База" утверждает, что из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры. МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества. По данным "База", на железнодорожных путях произошли сразу три взрыва.

1 мая в Брянской области в результате взрыва сошёл с рельсов грузовой железнодорожный состав, который перевозил в том числе нефтепродукты. Александр Богомаз впоследствии сообщил, что на железнодорожной линии Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. Никто не пострадал.

Брянская область граничит с Украиной. В прошлом году, после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, несколько раз сообщалось о сработавших взрывных устройствах на железнодорожных путях в области. В частности, в октябре взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших в результате этих происшествий не было. Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, заявляя, что они являются делом рук автономных партизан, выступающих против войны.

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Радио Свобода

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