В Белгородской области вводится режим ЧС федерального уровня

„Обстановка в регионе остается сложной и напряженной“, - заявили в МЧС. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие, добавили там. „Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации“, - отметил Куренков. С докладами выступили Гладков и директор департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя России Сергей Галямин.

В Белгородской области на фоне продолжающегося наступления вооруженных сил Украины в Курской области РФ вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

При ЧС федерального характера устранение последствий финансируется из федерального бюджета. Как указали в МЧС, единовременная материальная помощь может составить 15 тыс. рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей; при полной утрате - 150 тыс. рублей. Выплаты родственникам погибших устанавливаются на уровне в 1,5 млн рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, - 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тыс. рублей.

„В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования“, - подчеркнул Куренков.

Тем временем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силами противовоздушной обороны над Льговом на западе региона „сбита ракета ВСУ “. Двое жителей ранены после падения обломков и госпитализированы в местную больницу, добавил Смирнов.

Посольство Индии в Москве рекомендовало гражданам этой страны временно выехать из этих трех регионов. Нуждающимся в помощи посоветовали обращаться в диппредставительство по электронной почте.

В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Жители Краснояружского района Белгородской области практически полностью покинули его, отмечал Гладков.

Российские войска роют сеть окопов в Курской области

Накануне в соцсети X под учетной записью OSINTtechnical было размещено сообщение, что российские войска роют сеть окопов в Курской области, в 45 км от границы. OSINTtechnical связана с Hunterbrook Media, порталом, занимающимся журналистскими расследованиями по открытым источникам.

В соцсети Vkontakte также можно было прочитать объявление от 14 августа о том, что „нужны люди, чтобы рыть окопы во Льгове“. „Есть техника, но водителей нет“, - утверждалось в записи.