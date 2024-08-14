В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня

Как напоминает газета „Коммерсант“, „ЧС регионального уровня вводится в том случае, если на территории субъекта погибли или получили ущерб здоровью 50-500 человек, а ущерб составил от 12 млн до 1,2 млрд рублей“. Чрезвычайную ситуацию федерального уровня объявляют, если число пострадавших более 500 человек или размер ущерба превышает 500 млн рублей.