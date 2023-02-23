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В Белгородской области разбился российский военный самолет, в результате погиб пилот. "После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России", - сообщило министерство обороны РФ в четверг, 23 февраля. По данным ведомства, "самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет". Согласно предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
В Белгородской области разбился российский военный самолет
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В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что катастрофа произошла в Валуйском городском округе. "Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС", - сообщил он и добавил, что "ситуация под контролем".

По информации Telegram-канала Baza, штурмовик Су-25 упал на сарай с сеном на окраине села Орехово, расположенного близ границы с Украиной. В результате постройка сгорела, пишет издание. Успевшего катапультироваться пилота увезли в госпиталь, но он вскоре скончался, указывает далее Baza.

В России за последние месяцы неоднократно происходили крушения военных самолетов. В частности, в октябре самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае.

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Deutsche Welle

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