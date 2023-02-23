В Белгородской области разбился российский военный самолет

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что катастрофа произошла в Валуйском городском округе. "Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС", - сообщил он и добавил, что "ситуация под контролем".
По информации Telegram-канала Baza, штурмовик Су-25 упал на сарай с сеном на окраине села Орехово, расположенного близ границы с Украиной. В результате постройка сгорела, пишет издание. Успевшего катапультироваться пилота увезли в госпиталь, но он вскоре скончался, указывает далее Baza.
В России за последние месяцы неоднократно происходили крушения военных самолетов. В частности, в октябре самолет упал на жилой дом в Краснодарском крае.
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