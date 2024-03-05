В Белгородской области на нефтебазе произошёл взрыв

Источники "Коммерсанта" утверждают, что была атакована нефтебаза в селе Долгое, в 15 километрах от города Губкин. Там располагается нефтебаза дочернего предприятия "Роснефти". РИА "Новости" передаёт, что на предприятии загорелись три резервуара.