В Белгородской области на нефтебазе произошёл взрыв

Источники "Коммерсанта" утверждают, что была атакована нефтебаза в селе Долгое, в 15 километрах от города Губкин. Там располагается нефтебаза дочернего предприятия "Роснефти". РИА "Новости" передаёт, что на предприятии загорелись три резервуара.
Российские телеграм-каналы утверждают, что загорелся один топливный резервуар.
Источники "Украинской правды" утверждают, что к атаке причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.
В Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области объявлена ракетная опасность.
Радио Свобода
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