По данным властей Белгородской области, жертв нет, сообщается о двух работниках нефтебазы, получивших ранения. Жителей нескольких домов улиц Почтовая и Константина Заслонова временно разместят на "Белгород-Арене". Они вернутся домой, когда пожар потушат. Населению города ничего не угрожает - пишет портал Бел.ru со ссылкой на местные власти. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Комментариев с украинской стороны пока не поступало.

Несколько дней назад в Белгородской области произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. Тогда власти назвали их причиной пожар на складе боеприпасов.

На прошлой неделе в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи границы с Украиной, был введён режим чрезвычайной ситуации. После того как, по словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд и есть пострадавшие.