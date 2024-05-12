В Белгороде обрушен подъезд жилой многоэтажки. Власти РФ обвинили ВСУ

В телеграм-каналах распространяется видео предположительно с камеры наблюдения, на котором видно момент обрушения. Ему предшествовал взрыв.
Минобороны России заявило, что украинские военные обстреляли Белгород с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, причём ракеты и снаряды были сбиты, но "фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом в городе Белгород".
Ранее Минобороны России, реагируя на случаи гибели жителей Украины в результате российских обстрелов, неоднократно возлагало ответственность за неё на украинские силы ПВО, сбивавшие российские ракеты, обломки которых, как утверждалось, после этого попадали в жилые дома.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, заявив, что "вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом". Украинские военные утверждения российских властей пока не комментировали.
Сообщения об обрушении подъезда появились вскоре после того, как в городе, расположенном неподалёку от границы с Украиной, была объявлена вторая за это утро ракетная тревога.
На фотографиях и видео видно, что обрушился весь подъезд панельного дома с первого по десятый этажи. Дом расположен на улице Щорса в районе Харьковская гора на южной окраине города.
Идут спасательные работы. Сообщается, что в их ходе работ несколько человек спасли из-под завалов. Губернатор Гладков тоже в них участвует.
По данным Следственного комитета, "в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие". Их число официально не называется. Телеграм-канал Mash пишет о семи погибших, Baza о четырёх. Эти сообщения пока официально не подтверждены. По данным ТАСС, известно о как минимум двадцати пострадавших.
После начала спасательных работ рухнула крыша обрушившегося подъезда. Момент обрушения крыши также попал на видео. Mash со ссылкой на администрацию области сообщил, что при повторном обрушении никто не пострадал, однако впоследствии в МЧС сообщили, что травмы получили трое сотрудников ведомства.
Также есть угроза дальнейшего обрушения всего дома. Сообщается, что жителей остальных подъездов сейчас эвакуируют. В МЧС заявили, что полностью обрушились 16 квартир. Сколько в них было людей в момент обрушения, не известно.
Белгород в последние недели регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 11 мая один человек погиб и 29 получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородской области, заявил накануне вечером губернатор Гладков.
С территории Белгородской области ведутся обстрелы Харькова и Харьковской области. В последние дни российские военные усилили обстрелы и предприняли попытку наступления на севере Харьковской области.