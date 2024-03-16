В Белгороде два человека погибли при воздушной атаке

Указывается, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы и были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали, - написал Гладков.- Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки".

Белгород в очередной раз подвергся воздушной атаке. Ее жертвами стали два человека - мужчина и женщина, сообщил в Telegram-канале утром в субботу, 16 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, на подлете к городу средствами ПВО были сбиты восемь реактивных снарядов залпового огня "Вампир".

"В Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое - повреждены 6 частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное пострадало по одному частному домовладению и по одному автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ "Сити Молл", - указал Гладков.

По данным Вячеслава Гладкова, в семи многоквартирных домах в Белгороде в результате атаки были выбиты окна, получили повреждения балконы и лоджии. Кроме того, незначительно пострадали два социальных объекта и два хозяйственных объекта. По предварительным данным, повреждены 15 автомобилей.

На фоне обстрелов власти региона приняли решение отменить занятия в школах и колледжах 18 и 19 марта в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах. "Это решение мы будем рекомендовать и нашим вузам", - отметил Гладков. Кроме того, 17 и 18 марта будет приостановлена работа торговых центров Белгорода и Белгородского района.

Фото- и видеозаписи взрывов в Белгороде утром 16 марта опубликовали также местные Telegram-каналы.

Атаки дронов на Белгородскую и Курскую области

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Глотово Грайворонского городского округа в ночь на 16 марта. Отмечалось, что тогда от удара дрона загорелась машина и пострадали пять человек, находившиеся в ней. Трое мужчин получили контузию, женщина - осколочные ранения лица, еще один мужчина - проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 16 марта над территорией Белгородской области были перехвачены дежурными средствами ПВО и уничтожены три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У". Еще два дрона были уничтожены над регионом в 8.30 (мск), еще один - около 9.00 (мск), следует из дальнейших сообщений, обнародованных позже утром 16 марта.