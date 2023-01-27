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В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщают российские информационные агентства.
В аэропорту Внуково упал вертолёт лётного отряда для перевозки Путина
© Youtube stop kadras

ТАСС уточняет, что вертолёт совершил жёсткую посадку. Телеграм-канал Baza пишет, что при посадке вертолёт задел лопастями землю и ударился хвостовой частью.

По данным Mash, причиной крушения могло стать повреждение винтов. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в качестве версии случившегося рассматривается ошибка пилотирования, а также внезапный порыв ветра.

По имеющейся информации, Ми-8 принадлежит специальному лётному отряду "Россия". Он подчиняется Управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом высших должностных лиц, включая главу государства.

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Радио Свобода

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