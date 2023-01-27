В аэропорту Внуково упал вертолёт лётного отряда для перевозки Путина

ТАСС уточняет, что вертолёт совершил жёсткую посадку. Телеграм-канал Baza пишет, что при посадке вертолёт задел лопастями землю и ударился хвостовой частью.
По данным Mash, причиной крушения могло стать повреждение винтов. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в качестве версии случившегося рассматривается ошибка пилотирования, а также внезапный порыв ветра.
По имеющейся информации, Ми-8 принадлежит специальному лётному отряду "Россия". Он подчиняется Управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом высших должностных лиц, включая главу государства.
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