В 2023 году 68 тысяч россиян получили иностранные ВНЖ

За девять месяцев 2023 года порядка 68 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других государств, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра МВД России.

Согласно данным ведомства, с января по сентябрь 38 тысяч россиян уведомили МВД о наличии у них гражданства других стран, еще 30 тысяч - о наличии иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Самые популярные страны - Израиль, Турция и еще 10 государств

"Преимущественно в указанном периоде текущего года и аналогичном периоде прошлого года граждане РФ уведомляли о наличии у них гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Израиле, Турции, Армении, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США", - говорится в заявлении МВД.