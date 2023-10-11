"Ужасный риск". Можно ли испытывать ядерное оружие за 90 секунд до полуночи?

Тем не менее сама ядерная риторика российского руководства и прокремлевских пропагандистов звучит особенно в условиях, когда в Европе уже идет большая война, а еще одна может начаться на Ближнем Востоке.

Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали несколько ключевых стран, владеющих ядерным оружием, включая США, а еще несколько даже не подписали.

Об этом говорят и представители российских властей. "Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуется в США : они имеют доступ ко всем данным международной системы мониторинга, они участвуют в работе в профильных форматах, потому что они подписали, но не ратифицировали. То же самое будет происходить и с нами", — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме.

Отозвать ратификацию предложил 5 октября Владимир Путин . Вероятность того, что Госдума откажется делать то, что ей предложил президент России, невелика, и поэтому, если Путин не передумает, ратификацию можно считать де-факто отозванной.

По окончании холодной войны в 1990-х годах последние испытания провели Великобритания (в 1991 году), США (в 1992-м), Франция и Китай (в 1996-м). Россия ядерных испытаний не проводила.

В 1990 году Советский Союз предложил установить мораторий на ядерные испытания. Этот мораторий был согласован с Великобританией и США, и его де-факто стараются соблюдать государства, обладающие ядерным оружием.

Этот договор не подписали владеющие ядерным оружием КНДР , Индия и Пакистан. А Египет, Израиль, Иран , Китай и США не ратифицировали его. Без подписания и ратификации в этих странах он не может вступить в силу.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был заключен в 1996 году. Его подписали 186 стран и 178 из них – ратифицировали.

Символические Часы судного дня – проект ядерных ученых Чикагского университета, предупреждающий об опасности ядерного апокалипсиса, сейчас показывают 90 секунд до полуночи, то есть мир как никогда близок к ядерной войне.

Часы Судного дня в 2018 году показывали "2 минуты до полуночи", сейчас до ядерной катастрофы – 90 секунд

Часы Судного дня в 2018 году показывали "2 минуты до полуночи", сейчас до ядерной катастрофы – 90 секунд

Президент России в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября говорил о возможности отзыва ратификации ДВЗЯИ в контексте испытаний новых носителей – МБР "Сармат" и крылатой ракеты "Буревестник". То есть речь шла не о совершенствовании ядерных боеголовок, а о проверке новых носителей ядерного оружия вместе со "специальным боезарядом".

Впоследствии к нему присоединились еще 128 государств. 10 из них подписали договор, но не ратифицировали его. Среди не подписавших две страны с ядерным оружием – Франция и КНДР.

Этот договор не запрещал проводить испытания под землей, то есть не был всеобъемлющим.

Задолго до этих событий, в 1963 году, Советский Союз, Великобритания и США подписали еще один документ – Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой.

Тем не менее, как говорится на сайте ООН, между 1998 и 2016 годами было проведено десять ядерных испытаний: по два – Индией и Пакистаном и шесть – КНДР. Эти тесты считаются уже нарушением моратория.

Поскольку речь идет о носителях, а не ядерных боеголовках, то можно предположить, что президент России говорил именно об испытательных пусках ракет со "специальным боезарядом", который означает ядерную боевую часть – это следует из контекста данного фрагмента выступления.

"Как правило, специалисты говорят, что это новое оружие и нужно убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания", – продолжил он.

"Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" – крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже просто чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Мы сделаем это в ближайшее время", – сказал президент России.

Боеголовку можно испытать под землей, но "это новое оружие" – ракеты – нужно запускать в воздух.

Но такое испытание нарушило бы уже договор 1963 года. Поскольку о денонсации этого договора речь не идет, скорее всего, такие испытания Россия проводить не станет.

Подземные же испытания фактически ничто не запрещает, кроме моратория, так как ДВЗЯИ так и не вступил в силу.

Страх перед ядерным взрывом

Технически возможность проведения подземных испытаний у России есть. По данным ООН, только Франция закрыла и демонтировала все свои полигоны для проведения испытаний ядерного вооружения в 1990-х годах, став единственным ядерным государством, которое на сегодняшний день это сделало.

Однако политические последствия такого испытания предсказать трудно.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что следом за Россией подземные испытания могут начать проводить другие страны.