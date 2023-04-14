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В одном из документов предполагаемой утечки Пентагона речь идет о расколе внутри российских элит. Согласно этому же документу, у Путина онкологическое заболевание.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной. Об этом сказано в одном из докладов, входивших в предполагаемую утечку якобы секретных документов Пентагона, пересказ которого в четверг, 13 апреля, опубликовал ряд немецких СМИ, включая Tagesspiegel и Focus.

Согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг. В качестве дня "Икс" они наметили 5 марта, когда у Владимира Путина должен был начаться курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, Путин болен онкологическим заболеванием. Впоследствии Герасимов отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет.

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Deutsche Welle
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