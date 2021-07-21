Устроивший стрельбу в школе в Казани был невменяем в момент нападения

"По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", — сообщает в среду московская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
Как отмечается в официальном печатном органе комиссии, "ОНК-газете", в ближайшее время будут опубликованы подробности.
11 мая бывший ученик гимназии, 19-летний студент колледжа Галявиев пришел в эту школу с ружьем и открыл стрельбу. Погибли семь школьников и две учительницы. Галявиева арестовали и отправили в Москву на психиатрическую экспертизу.
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