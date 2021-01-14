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За последние сутки в России выявлено 24 763 случая коронавируса в 85 регионах - это максимум со 2 января, когда отмечался 26 301 случай заражения. Скончались за сутки 570 человек.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© AP / Scanpix

Всего в стране выявлено 3 495 816 заболевших и 63 940 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Выздоровели и выписались 2 882 044 человек (27 956 за сутки).

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки показали Республика Тыва, Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В Москве подтверждено 5893 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге - 3041.

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