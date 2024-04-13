Уровень реки Урал вырос до 1171 сантиметра

Это выше пикового значения, которое предполагали власти накануне. Они прогнозировали 11,65 метра.

По словам Паслера, последние четыре часа река не поднимается. "Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнётся спад", – пишет он.

Уровень воды в Урале у Орска упал ещё на 23 сантиметра, отметил Паслер. Сейчас он составляет 731 сантиметр, сообщает администрация Оренбургской области. "Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни", – пишет Паслер. Тем временем жители Орска стоят в длинной очереди за питьевой водой.

Паслер признаёт, что обстановка остаётся сложной и в ряде районов пик паводка ещё впереди.