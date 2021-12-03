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Актриса театра и кино, народная артистка России Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Александринского театра.
Умерла актриса Нина Ургант
© RIA/Scanpix

Нина Ургант умерла в Петербурге, у себя дома, уточняет "Фонтанка", ссылаясь на Александринский театр.

В разные годы Нина Ургант служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») и Александринском театре в Петербурге. В последнем театре она проработала несколько десятилетий, где сыграла больше 30 ролей.

С 1954 года она снялась более чем в 70 фильмах. Первую заметную роль она сыграла в 1962 году в фильме «Вступление», за что получила специальный приз Венецианского кинофестиваля. Нина Ургант также известна по ролям в фильмах «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Мать и мачеха», «Сыновья уходят в бой», «Я родом из детства».

Нина Ургант — мать актера Андрея Урганта и бабушка телеведущего Ивана Урганта.

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