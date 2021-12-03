Умерла актриса Нина Ургант

Нина Ургант умерла в Петербурге, у себя дома, уточняет "Фонтанка", ссылаясь на Александринский театр.
В разные годы Нина Ургант служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») и Александринском театре в Петербурге. В последнем театре она проработала несколько десятилетий, где сыграла больше 30 ролей.
С 1954 года она снялась более чем в 70 фильмах. Первую заметную роль она сыграла в 1962 году в фильме «Вступление», за что получила специальный приз Венецианского кинофестиваля. Нина Ургант также известна по ролям в фильмах «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Мать и мачеха», «Сыновья уходят в бой», «Я родом из детства».
Нина Ургант — мать актера Андрея Урганта и бабушка телеведущего Ивана Урганта.
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