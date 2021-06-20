Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко

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Умер российский телевизионный журналист Анатолий Лысенко, ему было 84 года, передает ТАСС.
С 2012 года Лысенко был генеральным директором «Общественного телевидения России» (ОТР).
Начинал свою карьеру на «Центральном телевидении».
В 1987 году Лысенко создал программу «Взгляд», с 1990 по 1996 был генеральным директором ВГТРК. В 2003 году стал президентом Международной Академии Телевидения и радио.
Лысенко — кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.
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