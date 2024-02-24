Умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

В Москве умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Информацию о его кончине 23 февраля подтвердила в субботу, 24 февраля, пресс-служба Верховного суда. По сведениям "Коммерсанта", причиной смерти Лебедева на 81-м году жизни стало онкологическое заболевание.

Вячеслав Лебедев занимал должность председателя Верховного суда РФ с 1991 года, а до этого два года являлся председателем Верховного суда РСФСР.

В последние годы Верховный суд РФ под председательством Лебедева принял целый ряд решений, резко раскритикованных правозащитниками и странами Запада. В частности, он объявил "экстремистским" и запретил несуществующее "международное движение ЛГБТ", постановил ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал", а также объявил, что "частичная мобилизация", начавшаяся осенью 2022 года в связи с войной в Украине, будет продолжаться вплоть до ее отмены, напоминает издание "Медуза".