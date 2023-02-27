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Российский политолог, публицист и политтехнолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни. О его смерти сообщил «Ведомостям» заведующий кафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симон Кордонский.
Глеб Павловский был основателем «Фонда эффективной политики», который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. До 2011 года сотрудничал с администрацией президента РФ.
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