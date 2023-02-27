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Российский политолог, публицист и политтехнолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни. О его смерти сообщил «Ведомостям» заведующий кафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики Симон Кордонский.
Glebas Pavlovskis
Glebas Pavlovskis
© Itar-Tass / Scanpix

Глеб Павловский был основателем «Фонда эффективной политики», который разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. До 2011 года сотрудничал с администрацией президента РФ.

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