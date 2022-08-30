Умер Михаил Горбачев

При Горбачёве в СССР впервые были реализованы свобода слова, совести и предпринимательства. В результате начатых при нём реформ СССР и советские режимы в странах в Восточной и Центральной Европе фактически прекратили своё существование, отмечает Svododa.org.

Михаил Горбачев снискал глубокое уважение в мире как человек, больше других сделавший для того, чтобы прекратить холодную войну. Но в бывшем Советском Союзе многие до конца жизни винили его в распаде страны, пишет BBC.

В 1985 году, когда Горбачев занял пост генерального секретаря ЦК КПСС, в свои 54 года он был самым молодым членом политбюро и особенно выделялся на фоне дряхлеющих аппаратчиков, руководивших страной до него.

Михаил Сергеевич Горбачев родился в крестьянской семье в Ставропольском крае 2 марта 1931 года. Его семья не избежала Большого террора, даже если многим другим пришлось куда хуже: дед по матери в 1937 году был арестован за троцкизм - обвинение, неправдоподобное настолько, что годом позже его даже выпустили из-под ареста.

Michailas Gorbačiovas su žmona Raisa RIA/Scanpix

Впоследствии Горбачев будет утверждать, что именно эта история, случившая с его дедом, заставила будущего генсека изменить свои взгляды на советскую систему. Но это будет намного позже.

В 1985-м он был избран генеральным секретарем ЦК. На посту главы Советского Союза Горбачев объявил курс на либерализацию, который назвал перестройкой, и пошел на сближение с Западом.

В феврале 1990 года Горбачев был избран президентом СССР, став первым и последним человеком на этой должности. В августе 1991 года его попыталась сместить группа высших советских руководителей, объявившая о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), но путч провалился.

Горбачев сложил с себя президентские полномочия в декабре 1991-го — после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

В 1990 году политик получил Нобелевскую премию мира, напоминает Meduza.io.

Литва и Михаил Горбачев - неоднозначное отношение

В мае этого года Вильнюсский участковый суд направил в МИД России документы гражданского иска по делу о событиях 13 января 1991 года в отношении Михаила Горбачева.

В Вильнюсский суд подан гражданский иск от имени четырех родственников погибших во время январских событий об ответственности Горбачева за январские события 1991 года у Вильнюсской телебашни.

Гражданский иск был подан от имени близких шести погибших. Целью этого иска было привлечение Горбачева к ответственности за убийства 13 января как лица, занимавшего высший пост в СССР. Истцы утверждают, что представили суду доказательства того, что тогдашний президент СССР Горбачев, будучи верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР с 11 по 13 января 1991 года, командовал армией, но не предпринял мер, чтобы предотвратить агрессию, и это не остановило совершение международного преступления.