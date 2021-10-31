aA
Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни, сообщил российский "Первый канал".
Игорь Кирилов
Игорь Кирилов
© кадр youtube

Игорь Кириллов родился 14 мая 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1955—1957 годах служил в Московском театре драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). Свою телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссера.

Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, кроме того Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980 год.

В апреле 1961-го года именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Также он в течение 30 лет был диктором программы "Время".

Ведущий был награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

Когда пришла новая телевизионная эпоха, Кириллов все равно был востребован: он вел концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором Первого канала, любимый зрителями и коллегами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv

TOP новостей

Похоронные традиции изменились: когда приносить цветы, а когда - конверт названы основные ошибки гостей (4)

Смерть - неотъемлемая часть жизни каждого человека, и...

Экономист: рост экономики – ничто, если жители не чувствуют на себе его плоды (25)

В ближайшее время власти Литвы планируют ввести новый...

V. Putinas

Роберт ван Ворен: Путин – это аномалия, угроза для всех и, прежде всего, для российского населения (144)

28-29 октября в Вильнюсе прошла международная...

Белорусские IT-релоканты: с какими трудностями сталкиваются переехавшие в Литву специалисты (39)

Уже в первые три месяца 40% релокантов из Беларуси...

Apleistos Pumpėnų kapinės

Важно: неухоженные могилы спустя некоторое время могут превратиться в место захоронения другого человека (5)

Заброшенные и неухоженные могилы есть почти на каждом...