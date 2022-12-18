Умер генерал Моисеев. Одни сутки он возглавлял Минобороны СССР

Моисеев родился в 1939 году, окончил военное училище и академию, занимал в 1970-1980-е годы ряд командирских должностей и руководящих постов в Советской армии. С 1988 года был начальником Генштаба Вооружённых сил СССР. Был одним из самых молодых советских генералов армии в послевоенный период.
В дни августовского путча 1991 года выполнял приказы своего начальника - члена ГКЧП министра обороны Дмитрия Язова. После поражения ГКЧП и задержания Язова 22 августа был назначен вернувшимся в Москву президентом Михаилом Горбачёвым исполняющим обязанности министра обороны. Это назначение вызвало недоумение и гнев многих противников путча, и уже на следующий день Моисеев был снят с должности как и.о. министра, так и начальника Генштаба.
В отставке Моисеев с конца 1990-х годов вновь стал участвовать в деятельности ряда околоармейских организаций, в том числе ветеранских. Стал членом Федерального координационного совета созданного по инициативе Владимира Путина Общероссийского народного фронта, был доверенным лицом Путина, а в 2011-2016 годах депутатом Госдумы от "Единой России".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В магазине ребенок съел булочку за 60 центов: забывшая заплатить мать еще долго не забудет этот опыт
Украла булочку за 60 центов — такие обвинения получила...
Старые советские многоэтажки — растущая проблема для государства: предлагают не реновировать, а сносить
На протяжении десятилетий в Сейме дискутируют о том,...
8 месяцев ожидания. Родные украинского офицера Дениса Харченко рассказали, как ждут его из плена
9 апреля 2022 Денис Харченко в последний раз написал...
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу
Сегодня, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата...
Мужчину удивил измененный поставщиком тариф на электроэнергию: а если бы парикмахер попросил в три раза больше?
После того, как поставщик электроэнергии Ignitis решил...