Умер филантроп, основатель "Билайна" и фонда "Династия" Дмитрий Зимин

"Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был, - написал в "Фейсбуке" его сын Борис Зимин. - Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел".

Дмитрий Зимин - видный ученый и изобретатель, один из конструкторов крупнейшей наземной радиолокационной станции, входящей в систему противоракетной обороны России.

Он преуспел и на почве бизнеса - созданный им телекомуникационный гигант "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") стал первой российской компанией, разместившей свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

После ухода в отставку с поста гендиректора "Вымпелкома" Зимин основал некоммерческий фонд "Династия", который выделял средства на развитие фундаментальной науки и образования в России, поддерживал молодых ученых, организовывал конференции, лекции и поездки на международные программы, издавал книги.

Чувство собственного достоинства

"Династия" работала в России 14 лет, пока в 2015 году минюст не внес ее в список "иностранных агентов".

Вместе с "Династией" российские власти причислили к "иностранным агентам" фонд "Либеральная миссия" экономиста Евгения Ясина, научного руководителя университета "Высшая школа экономики". Деятельность "Либеральной миссии" также финансировалась из средств Дмитрия Зимина.

Зимин был решительно не согласен с этим решением и очень расстроен. Он не скрывал, что деньги, которые он вкладывает в фонд, хранятся за рубежом, однако отмечал, что и значительная часть государственных денег хранится там же. Кроме того, фонд не занимался политической деятельностью, а лишь чистой филантропией в сфере науки и образования.

"Дмитрий Зимин - не только предприниматель, но и крупный изобретатель, в свое время внесший свой вклад в укрепление российской противоракетной обороны, а потом способствовавший со своим фондом тому, чтобы молодые ученые оставались в России, - комментировал решение минюста генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. - А ему плюнули в душу и сказали: утрись. Полное непонимание того, что есть такая вещь, как чувство собственного достоинства".

В СПЧ называли включение "Династии" и "Либеральной миссии" в список "иноагентов" абсурдом, в Кремле на словах выражали сожаление и предлагали обращаться суд, в Москве проходили многочисленные митингимитинги в защиту науки и образования - все тщетно.

Тогда же Зимин решил покинуть Россию, а после полутора месяцев раздумий фонд "Династия" объявил о самоликвидации. "Тратить свои личные деньги под маркой неведомого мне иностранного государства я, конечно, не буду", - заявил тогда предприниматель.

Несмотря на закрытие фонда, Зимин, а затем и его сын Борис продолжали заниматься благотворительной деятельностью. Соратники Алексея Навального благодарны семье Зиминых за помощь в отправке политика на лечение в Германию после его отравления боевым ядом.

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке"), - писал в "Фейсбуке" Леонид Волков.

Гражданин и патриот

"Дмитрий Борисович Зимин был великим гражданином и патриотом. Его будет очень не хватать. Его будут помнить", - написал Волков в среду.

"Достойнейший человек, земля пухом" - так пользователи соцсетей отреагировали на известие о кончине Дмитрия Зимина.

"Нет больше Дмитрия Борисовича Зимина. Лучшего человека на свете. Светлого, радостного, прозорливого. Мне повезло знать его, работать с ним. Плачу, плачу и плачу. Как же мне горько. Мои глубочайшие соболезнования семье", - написала Роза Хацкелевич, бывший заместитель исполнительного директора фонда "Династия" (цитата по "Фейсбуку").

"Это человек, который заработал много денег инновационным бизнесом, серьезно продвинув соответствующую отрасль - мобильную связь в России. Его главной заботой было использование этих денег на развитие российского общества. И у нас так мало в России таких людей, таких примеров, что безусловно Дмитрий Борисович является историческим человеком, образцом для будущих поколений, того прекрасного, что может дать капитализм, и явлением таких людей оправдать свое существование", - сказал политолог Кирилл Рогов (цитата по телеграм-каналу "Сказано на Эхе").

"Весь смысл фонда "Династия" состоял в том, чтобы поддержка науки происходила не по воле одного человека, а системно, структурно. Когда идиотские законы сделали этот проект невозможным - по мне, это сравнимо в русской истории - с убийством Кондратьева, Вавилова, травлей Егорова - он закрыл его. И остался сам все тем же умным, позитивным человеком", - написал Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ (цитата по "Фейсбуку").

"В Москве при нормальной власти Дмитрию Зимину поставят простой человеческий памятник: пожилой человек в очках с тихой улыбкой смотрит на потомков из будущего, которое он приближал всеми своими силами, но до которого не дожил", - написал политик Лев Шлоссберг (цитата по "Фейсбуку").

"Дмитрий Борисович Зимин сыграл в российском бизнесе выдающуюся роль. Будучи выходцем из Советского Союза, он создал одного из лидеров новой индустрии и вывел первую российскую компанию на New York Stock Exchange. Он был не просто выходцем из СССР, а успешным человеком, реализовавшим вполне амбициозные цели в условиях советской системы. При этом Зимину удалось реализовать свои таланты и в современной России", - говорится в заявлении совладельца "Альфа-групп" и LetterOne (основной владелец Veon и «Вымпелкома») Михаила Фридмана (цитата по РБК).