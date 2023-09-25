Умер Евгений Ясин, один из столпов российской экономики

С октября 1998 года по июль 2021 года Ясин занимал пост научного руководителя национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», после чего члены ученого совета НИУ ВШЭ избрали его почетным научным руководителем университета.

В 1994-1997 годах Ясин работал министром экономики в правительстве Виктора Черномырдина, с апреля 1997-го был министром без портфеля по вопросам инвестиций. Считается, что свой основной вклад в эконмические реформы он внес как теоретик и наставник.

В конце августа Ясин был госпитализирован с отеком головного мозга и проблемами с работой сердца, пишет «Коммерсант».

«Ушел из жизни Евгений Ясин. Он был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память», — написал Кудрин в своем телеграм-канале.

Прощание с Ясиным состоится в четверг в здании ВШЭ на Покровском бульваре, написал в своем телеграм-канале Венедиктов.

Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе в семье железнодорожников. Окончил Одесский гидротехнический институт и экономический факультет МГУ. Год проработал мастером на стройке, и, по его воспоминаниям, этого времени оказалось достаточно, чтобы увидеть неэффективность командной плановой системы в СССР.

Переехав в Москву, он занялся наукой в НИИ Центрального статистического управления и Центральном экономико-математическом институте Академии наук.

В 1989 году профессора Ясина пригласили в правительственную комиссию по экономической реформе во главе с вице-премьером академиком Леонидом Абалкиным. Наработки комиссии не воплотились в жизнь, но, как вспоминал сам Ясин, там он по-настоящему «состоялся как человек и специалист». Одновременно он писал программу «500 дней» вместе со Станиславом Шаталиным и Григорием Явлинским.