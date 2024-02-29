Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Николай Рыжков в 1985-1991 годах занимал пост председателя Совета министров СССР, входил в Политбюро ЦК КПСС, поддерживал курс Горбачева на создание "рыночного социализма" с сохранением планового управления экономикой.

В это время в СССР проводились важные реформы, в том числе в экономической сфере, заложившие основу будущих рыночных отношений (законодательство о госпредприятии, о кооперации и так далее), однако политика кабинета Рыжкова была непоследовательной и страну в конце 80-х годов охватил масштабный социально-экономический кризис.

Рыжков возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, координировал работу по ликвидации последствий землетрясения в городе Спитак в Армении.