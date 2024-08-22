Украинский военный рассказал Delfi, как в российской Судже встречали ВСУ и в чем успех их операции

Журналист говорит, что город мало поврежден обстрелами.
„Что меня удивило, что Суджа в принципе более или менее целая. Ну, там есть „прилет“ - и понятно, все-таки боевые действия. То есть дома целые, административные здания. В отличие от наших городов, куда заходит русская армия, той же Марьинки, Авдеевки, когда все уничтожается. Суджа целая“, - сказал он.
Часть местных эвакуировалась самостоятельно, российские власти не предлагали их вывезти. Некоторые люди мародерствуют в магазинах и аптеках, поскольку ничего не работает.
„Я тут их (россиян - Delfi) не осуждаю, потому что в Судже нету света, нету газа, нету воды, не работает ни один магазин, ничего не работает. Сейчас там уже появилась украинская комендатура, то есть налаживается какая-то там жизнь бытовая“, - рассказал Евген Назаренко.
В военной комендатуре выдают гуманитарную помощь, там принимает врач, туда местные могут обратиться со „всеми своими проблемами, которые у них есть“, говорит журналист.
Не самое приятное общение
Евген Назаренко говорит, что общаться с местными ему было неприятно, поскольку у украинцев „ненависть к россиянам“, после того как армия РФ вторглась на территорию Украины.
„Не очень приятно с ними общаться, но тем не менее я украинский военный, поэтому я себя сдерживал, потому что я в форме и я представляю украинскую армию, поэтому я с ними общался спокойно“, - рассказал украинский военный.
По словам Назаренко, местные к украинских военным относятся „нормально“:
„Они говорят, что никто их не обижает, никто их не трогает. С украинскими военными у них все хорошо, то есть если нужна помощь, помогают, никаких там случаев мародерства, квартир, домов нету, никаких случаев там, чтобы кто-то обижал тоже нету“
По его словам, местные неохотно говорят о политике.
„Нормально они относятся к нам, к украинским военным, к тому, что происходит. Понимали ли они, что так будет? Я у них спрашивал вчера. Они говорили, что они телевизор не смотрят. Про „СВО“ ничего не знают, про войну ничего не знают, думали ли, что они что будет так, как у них получилось? Предполагали, они говорят, что может так быть. Ну, в принципе, приграничный район, от Суджи до украинской территории вообще немного“, - сказал он.
Суджане подвергались обстрелам до операции ВСУ, при этом не понимая, кто именно это их атаковал.
„Они мне рассказывали, что еще до нашего наступления на Курскую область они попали под обстрел, но нашей армии там не было, а летело со стороны России. Интересно же, кто их обстрелял? Россия, сначала они тихо себя вели, а сейчас они „утюжат“ Суджу достаточно неплохо. Мы вчера видели и КАБы, прилетевшие, там дымило все. То есть Россия бомбит свою же территорию“, - рассказал Евген Назаренко.
„Они говорят, что их все бросили, про эвакуацию им никто не объявлял. Какие-то люди все равно выехали, и сейчас они бы выехали, но на российскую территорию - они всегда это подчеркивают - но нету возможности, потому что гуманитарных коридоров нету, они боятся обстрелов“, - добавил он.
При этом, по словам журналиста, местные не хотели бы эвакуироваться в Украину.
Также он рассказал, что некоторые местные говорят на суржике (смешанный язык, в данном случае украинский и русский - Delfi), но лишь частично понимают украинский.
„Это ж исторически украинская земля, и когда-то она входила в состав Украинской народной республики, то есть там старшие люди. Но, например, они не говорят по-украински, они говорят на „суржике“, - рассказал Назаренко.
Прекрасно спланированная операция ВСУ
Украинские военные считают, что операция в Курской области хорошо спланирована командованием и говорят, что таким образом удалось предотвратить атаку россиян на Сумскую область.
„Военные говорят, что абсолютно это была прекрасно спланированная операция. Это упреждающий удар (ВСУ, - Delfi) перед их (россиян, - Delfi) ударом по Сумской область, который все понимают, что планировался и в принципе военные продолжают двигаться вперед“, - рассказал Евген Назаренко.
Еще одна причина, по которой украинские военные быстро продвигаются, в том, что россияне оказывают им мало сопротивления, считает он.
„Русские особо не оказывают сопротивления в Курской области, то есть Путин кинул Курскую область. Он сосредоточил все свои силы на Донбассе, на Покровском направлении, на Торецком направлении, вот там, где они атакуют. Вот они очень неохотно перекидывают войска в Курскую область, поэтому наши двигаются вперед, повзрывали мосты“, - подчеркнул военный журналист.