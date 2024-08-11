Украинские военные вошли в третий район Курской области

Украинские военные в ночь на воскресенье, 11 августа, вошли в Беловский район Курской области, тем самым расширив свое присутствие на территории РФ. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев. „Заход диверсионно-разведывательных групп на нашу территории создал много суматохи и паники. Сейчас ситуация стабильная, но очень напряженная“, - говорит Волобуев в видеообращении к местным жителям.