"Уезжайте прямо сейчас". Что происходит в Оренбуржье и других регионах России из-за наводнения

"Паводок этого года — первая и серьезная проверка дамбы на прочность", — писал нынешний мэр города Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы.

Строительство дамбы в Орске началось в 2010 году, объект был сдан в 2014-м. Дамба была нужна как раз для того, чтобы защитить город от сильных паводков, которые здесь и раньше затапливали дома. Строительство дамбы обошлось в 910 миллионов рублей, выяснило издание "Агентство" (признано в России "иностранным агентом"). Дамба должна была "навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков", заявлял в 2010 году тогдашний глава Орска Виктор Франц.

МЧС России отчиталось, что из-за аномальных паводков в России оказались подтоплены более 10 тысяч домов в 39 регионах. Но самая сложная ситуация — в Оренбургской области, где дважды прорвало дамбу в Орске.

Городские власти сообщили, что уровень воды в реке Урал превысил проектный уровень дамбы на 4 метра: дамба была рассчитана на уровень воды в реке в 5,5 м, а вода из-за паводков поднялась до 9,6 м.

В ту же субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве дамбы в Орске. Местная прокуратура сообщила, что прорыв дамбы произошел в связи с "несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии".

Первый прорыв дамбы из-за сильного паводка произошел вечером 5 апреля на левом берегу реки Урал — район Старый город в Орске оказался затоплен. Еще до прорыва дамбы из города из-за подтопления было эвакуировано около трех тысяч человек, к утру 6 апреля были эвакуированы еще более 700 человек. Были подтоплены более двух тысяч домов. Утром 6 апреля мэр Орске заявил, что вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели.

Губернатор Оренбуржья вечером 6 апреля назвал паводок этого года самым мощным за всю историю. "Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", — написал Денис Паслер.

К вечеру 6 апреля вода продолжала прибывать, сообщалось об угрозе затопления еще нескольких поселков около города. Спустя почти сутки после первого прорыва дамбы случился прорыв второй насыпной дамбы. На этот раз затопленным оказался правый берег Урала — пострадали поселки Рабочий и Никель, где началась срочная эвакуация.

Жители Орска рассказывали, что люди срочно скупают бутилированную воду в магазинах, однако городские власти заявляли, что проблем с водой и питанием в Орске нет.

Глава МЧС Куренков прилетел в Орск утром 7 апреля и назвал ситуацию в регионе сложной.

К тому моменту вода из Орска доходила уже до Оренбурга — было подтоплено более тысячи домовладений недалеко от города. "За сутки Урал у Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров", — сообщала городская мэрия. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал, чтобы люди добровольно эвакуировались из южных районов и пригородов, расположенных рядом с рекой Урал.

По словам Салмина, утром 7 апреля ситуация в регионе оставалась критической: "Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться".