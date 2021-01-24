Ударивший ногой женщину на акции протеста в Петербурге ОМОНовец извинился перед ней в больнице

Ранее сообщалось, что женщина была госпитализирована в реанимацию НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе из-за того, что поинтересовалась у сотрудников ОМОН, почему они так грубо задерживают молодого человека. В ответ на вопрос один из силовиков пнул ее ногой в живот, женщина упала и ударилась затылком об асфальт.

После того, как этот инцидент получил огласку, прокуратура Петербурга и ГУ МВД по городу и области начала проверку данного факта. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Официально личность полицейского, пнувшего Юдину, не установлена. Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, он уже побывал в больнице, принес пострадавшей цветы и извинения. "Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит... Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была...", - обратился полицейский к лежащей в больничной койке женщине.

Маргарита Юдина простила своего обидчика: "Не переживайте. Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом".

«Это была личная трагедия», — полицейский, который накануне ударил женщину на площади Восстания, пришёл к ней с цветами в больницу и извинился: https://t.co/7CR0gdvf3e pic.twitter.com/NCIvEMZFx1 — 78 | НОВОСТИ (@good78news) January 24, 2021



Кроме того, в больнице пострадавшую посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения Юдиной и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и, при необходимости, оказать помощь.

В Петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, куда была доставлена пострадавшая, не комментировали информацию о здоровье 54-летней пациентки. Однако неназванные источники стационара сообщили "Фонтанке.ру", что ее состояние вначале было тяжелым. А вот директор НИИ Скорой помощи Вадим Мануковский заявил, что пострадавшая "чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал". Позднее Мануковский сказал, что "такого не говорил" и уточнил, что будет созвана пресс-конференция. В Комитете здравоохранения города также сообщили, что информация о состоянии Юдиной будет оглашена правительством Петербурга в течение дня.

К вечеру здоровье Маргариты Юдиной улучшилось настолько, что показаний к стационарному лечению не осталось. По данным полиции, пострадавшая претензий к ГУ МВД не имеет, что следует из опубликованной в Telegram-каналах аудиозаписи ее встречи с начальником охраны общественного порядка Петербурга Сергеем Музыкой.

Какие меры дисциплинарной ответственности будут применены к полицейскому, ударившему Юдину, не известно. Но другой росгвардеец, смеявшийся на видео над инцидентом в Петербурге, где правоохранитель ударил женщину ногой, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", - написал Хинштейн в своем Twitter.