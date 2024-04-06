Удар беспилотников по аэродрому Морозовск под Ростовом. Украина заявила, что уничтожены самолеты

По информации источников, на аэродроме базировались истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта.
Первые данные об ударе беспилотников по Морозовску появились в ночь на пятницу.
Около двух часов ночи по московскому времени губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал краткое сообщение: «В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА».
До этого российские СМИ, включая пропагандистскую «Readовку», написали, что объектом атаки стал аэродром в Морозовске.
Позже Голубев заявил, что беспилотники попали по электрической подстанции и нанесли ей «незначительный ущерб», никто из людей в тот момент не пострадал.
В еще одном посте в телеграме губернатор добавил, что около полудня в пятницу «в Морозовском районе, недалеко от аэродрома», на одном из упавших беспилотников сдетонировало взрывное устройство, в результате чего пострадали, по предварительным данным, восемь человек. «Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников», — пишет Голубев.
Ночью также сообщалось об ударе украинских беспилотников по городу Энгельс в Саратовской области, где базируются российские тяжелые бомбардировщики. «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — писал в телеграме губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Из такой его формулировки было невозможно сделать однозначный вывод, уничтожен ли один беспилотник или больше одного. В местном паблике писали о множественных взрывах, но если воздушная цель сбивается ракетами, то для перехвата нужны минимум две ракеты.
Энгельс известен прежде всего своей базой тяжелых бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, которые используются для обстрелов украинского тыла крылатыми ракетами с большого расстояния, обычно из района Каспия.
В прошлом этот аэродром неоднократно подвергался украинским атакам.
Министерство обороны РФ опубликовало свои данные по российским регионам о том, сколько беспилотников и где было сбито за ночь, из которых следует, что в Саратовской области был сбит один беспилотник, в Ростовской — 44. Также сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило военное ведомство.
Анализ: один из самых массовых ударов, о результатах которого достоверно судить сложно
Павел Аксенов, военный обозреватель Русской службы Би-би-си
Удар беспилотниками по нескольким целям на территории России был одним из самых массированных — по сообщениям российских источников, в нем участвовало не менее четырех десятков дронов.
Самый сильный удар пришелся по аэродрому Морозовск в Ростовской области. Телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что всего было сбито 44 БПЛА — 26 при помощи ЗРК «Панцирь-С1», а 18 — стрелковым оружием.
Подтвердить эту информацию из независимых источников в условиях войны невозможно.
Украинские источники, в свою очередь, утверждают, что в результате ударов по ростовскому аэродрому было уничтожено не менее шести самолетов, а еще восемь получили «существенные повреждения».
По видеокадрам, сделанным, как утверждается, в районе Морозовска в момент удара, однозначные выводы о результатах налета сделать также нельзя.
Информацию о результатах удара можно будет подтвердить, когда будут опубликованы спутниковые снимки аэродрома, сделанные 5 апреля.
OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал в сети Х (бывший твиттер) снимки, сделанные радиолокационным спутником 4 апреля примерно в три часа пополудни.
На них видны самолеты семейства Су-27 — радиолокационные снимки не настолько четкие, чтобы разобрать, какие именно.
Это семейство включает в себя фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35. И те, и другие видны на спутниковых снимках аэродрома в сервисе Google Maps, сделанных 10 июля 2023 года.
Судя по оценкам масштабов удара, сделанным российскими источниками, у украинских военных появилась возможность совершать массированные налеты, сопоставимые с теми, которые совершает российская армия.
Налет по одному объекту, в котором участвуют более четырех десятков беспилотников, довольно трудно отразить — для этого нужно иметь в запасе значительные средства ПВО.
Если же эти дроны наносят удар одномоментно, либо в течение небольшого промежутка времени, то это перегружает ПВО.
В войне с Украиной Россия применяет Су-34, Су-35, а также истребители Су-30, которые также относятся к этому семейству.
Российская армия использует Су-34 для ударов корректируемыми авиабомбами с модулем УМПК.
Это позволяет им сбрасывать бомбы за несколько десятков километров от цели, не входя в зону действия основных армейских средств противовоздушной обороны ВСУ.
По оценкам комментаторов, использование этих бомб в последние месяцы позволило российским войскам продвинуться на некоторых участках фронта.