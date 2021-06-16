Ученые объяснили третью волную коронавируса в Россию индийским штаммом

Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава Андрей Комиссаров заявил, что индийский штамм коронавируса попал в Россию во второй половине апреля. С этого момента, по его словам, вариация вируса начала вытеснять другие штаммы.
О том, что индийский штамм вируса начал доминировать в России также сообщала в своем телеграм-канале молекулярный биолог Ирина Якутенко со ссылкой на данные проекта Nextstrain. При этом она отметила, что в стране «расшифровывается очень мало геномов», поэтому реальная картина может отличаться.
В мэрии Москвы утверждают, что пациенты стали переносить COVID-19 тяжелее, в том числе увеличилось число больных на ИВЛ. При этом молекулярный биолог Константин Северинов и инфекционист Оксана Станевич сказали, что данных о том, что индийский штамм вызывает более тяжелое течение болезни, пока нет.
Молекулярный биолог Сергей Харитонов отметил, что у индийского штамма коронавируса изменилась симптоматика: «Он больше похож на типичную простуду, чем тот коронавирус, который был распространен раньше». Об этом же ранее сообщали ученые Королевского колледжа Лондона — в Британии индийский штамм тоже стал доминирующим.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал «Интерфаксу», что специалисты обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом. «Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам», — сказал Гинцбург. Он подчеркнул, что «Спутник V» эффективен против индийского штамма.
В России с начала июня начался резкий рост числа выявленных случаев коронавируса. 15 июня оперштаб сообщил, что в стране за сутки заразились более 14 тысяч человек, из которых в Москве — 6,8 тысячи.
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