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Вероника Никульшина уехала из России сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц. При этом она утверждает, что планирует вернуться.
Kadras iš filmo "Pussy Riot: pasirodymas ir bausmė"
Kadras iš filmo "Pussy Riot: pasirodymas ir bausmė"
© Organizatorių nuotr.

Участница панк-рок-группы Pussy Riot Вероника Никульшина покинула Россию сразу после выхода из спецприемника, где она за "неповиновение полиции" отбывала второй арест за месяц. Об этом девушка рассказала в воскресенье, 18 июля, телеканалу "Дождь".

Активистка планирует вернуться после выборов в Госдуму

По словам Никульшиной, она отправилась в аэропорт сразу же после освобождения из тюрьмы. "Власти пытаются что-то сказать", - так прокомментировала она задержания и аресты участников группы Pussy Riot. По мнению активистки, таким образом ей и ее соратникам дают понять, что им следует уехать из страны.

О том, куда она и ее друг направляются, Вероника Никульшина сообщать отказалась. При этом она отметила, что уезжает не навсегда - и планирует вернуться на родину предположительно после выборов в Госдуму в середине сентября.

За период с начала июня несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев, были несколько раз задержаны и впоследствии арестованыповторно за административные правонарушения. Сами активисты настаивают на своей невиновности и считают, что причина задержаний кроется в их принадлежности к группе Pussy Riot.

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Deutsche Welle

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