Сам Путин считает Красикова своим другом, пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на спецпосланника и координатора Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США Джеймса Рубина. Президент РФ видел в россия нине „символ верного солдата, исполняющего свой долг перед российским государством“, и человека, „выполняющего миссию государственной важности“, отметил собеседник NYT, близкий к Кремлю и участвовавший в некоторых переговорах по обмену заключенными. По его словам, освобождение Вадима Красикова послужило бы „сигналом всем ребятам“, что Россия „вас не оставит“.

„Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности „…“ Когда он служил в „Альфе“ (спецподразделение Центра специального назначения ФСБ . - Ред.), то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга приветствовали вчера“, - пояснил Песков.

При этом собеседник The Washington Post из РФ отметил, что „у Путина в голове был лишь Красиков“. „Кремль был готов многое отдать за Красикова, но не хотел создавать впечатление, что он готов многое отдать за него“, - пишет WP.

Обмен узниками между РФ и Западом

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции. РФ передала 16 человек. В Москву из Анкары вернулись 10 человек - помимо Красикова это другие сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, а также кибермошенники.

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