В связи с ростом расходов на войну против Украины российские власти решили получить от компаний, производящих удобрения и добывающих уголь, "единовременную выплату", а также сократить расходы, не связанные с обороной, сообщило в пятницу, 6 января, агентство Bloomberg. По его данным, об этом говорится в документе, подготовленном в середине декабря премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Официально о нем ничего неизвестно.
Как утверждают источники агентства, власти РФ намерены установить для госкомпаний дивиденды в размере более 50% от чистой прибыли, причем эта мера должна быть одноразовой, а не постоянной. По словам источников, решение о размере дивидендов и сборе с компаний в правительстве еще не принято, оно будет зависеть от того, какой дефицит бюджета будет по итогам 2022 года. Кроме того, в документе якобы говорится о сокращении бюджетных расходов, не связанных с обороной и безопасностью, благодаря чему планируется сэкономить не менее 150 млрд рублей. В частности, будут урезаны расходы на социальную сферу - образование и медицину.
Полученные средства планируется использовать на покрытие расходов, вызванных войной. Также, по данным агентства, в документе говорится о выделении дополнительных 175 миллиардов рублей на принудительное переселение 100 тысяч человек из Херсонской области в Россию. Как отмечает Bloomberg, это является очевидным признанием того, что у Кремля мало надежд на возвращение части Херсонской области, которую российские войска покинули осенью через несколько недель после незаконной аннексии.
В правительстве РФ и министерстве финансов на запрос Bloomberg не ответили. Агентство связывает это с новогодними праздниками в России.
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