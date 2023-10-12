У России "без особых проблем" хватит ресурсов воевать до 2025 года — глава украинской военной разведки

«Кто бы там не говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, а готова ли Российская Федерация идти до верхнего предела, до последнего? По факту они воюют мобилизованными, чувствуют недостаток боеприпасов, недостаток вооружений», — заявил глава ГУР.

Впрочем, Украина также имеет значительные возможности для пополнения своей армии, добавил Буданов.

«По оценке экономики, без особых проблем Россия может себе позволить [войну против Украины] до 2025 года. По количеству техники — до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые у них сейчас происходят, не такие высокие. То есть мы с вами выходим где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу очевидно, что им хватит надолго».

В интервью изданию «Украинская правда» Буданов предположил, что Россия может в течение длительного времени пополнять армию военными, но экономическая ситуация и технические возможности у Москвы не столь прочны.

Что еще сказал Буданов?

О западной военной помощи Украине:

«До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас — как правильно сможем всем донести, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас».

О темпах контрнаступления и графике, который должен привести ВСУ к победе:

«Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование».

Когда возможны переговоры с Россией:

«Или когда мы военным путем вернем наши территории, или когда складываются события так, что будет четкая уверенность, что Россия реально начинает выводить свои войска по границам 1991 года».

Кто из российских военных создал для Украины больше всего проблем:

«Не готов ответить, но есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это [глава 5-й службы ФСБ России] генерал [Сергей] Беседа. Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит».