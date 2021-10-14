"Деградация. Отставание. Рост цен. Вот то, что будет в политической повестке в ближайшее время. Увы, огромную цену эту российскому народу придется разделить с Путиным и его жуликами", - пишет Навальный.
Навальный также считает, что "умное голосование" в целом достигло своих целей. "Кремль всех расчехлил, всех агентов раскрыл, все возможности использовал, чтобы купировать УМГ. В основном у них все получилось. Но цена, которую они заплатят, будет большой. Окончательный крест на перспективах развития. Не будет ни технологий, ни роста ВВП, ни увеличения доходов, ни образования, ни здравоохранения", - говорит оппозиционер о прошедших в России выборах в Госдуму.
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