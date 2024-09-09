У избирательной урны отвалилось дно. Как прошли и чем запомнились региональные выборы в России

Подвели окончательные итоги и в Сахалинской области — действующий губернатор-единоросс Валерий Лимаренко получил 80,79% голосов (против 56,15% в 2019-м). Переизбрался глава Оренбургской области Денис Паслер (78,14%, обработаны 100% протоколов). Бывший секретарь генсовета партии Андрей Турчак, которого летом с должности зампреда Совета Федерации Путин отправил руководить небольшой и небогатой республикой Алтай победил, набрав 74,09% после обработки 100% протоколов.

В 21 регионе, где проходили выборы глав регионов, победили назначенные Владимиром Путиным врио губернаторов или действующие руководители. Все, кроме одного — главы Забайкалья Александра Осипова (самовыдвиженца) — шли на выборы от „Единой России“. 100% протоколов в ночь на понедельник посчитали в Хабаровском крае — бывший замгенпрокурора Дмитрий Демешин получил 81,03% в протестном регионе.

На территории региона также открыли 18 временных избирательных участков в пунктах размещения людей, вынужденно покинувших свои дома. К пятнице досрочно проголосовало 27% избирателей.

В Курской области, часть которой контролирует украинская армия, действует режим ЧС, он позволял и вовсе не проводить выборы. До 2 сентября эвакуированные жители Курской области могли проголосовать на 21 экстерриториальном УИК в 14 регионах России — наблюдатели отмечали, что контролировать голосование на таких участках невозможно.

В остальных регионах почти все ставленники Кремля набирают, по предварительным данным, около 80% голосов. Исключения — Вологодская область, где врио губернатора Георгий Филимонов набирает только 61,8% голосов после обработки 99,46% протоколов, и врио главы приграничной Курской области Алексей Смирнов — по предварительным данным, у него 67,45% голосов.

Единый день голосования на выборах разного уровня проходил в 83 из 89 субъектов России. Состоялись и довыборы в Госдуму — по предварительным данным, избраться смогли бывшие члены правительства, которые в мае в новый состав кабмина не попали: экс-министр спорта Олег Матыцин, бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко и экс-министр энергетики Николай Шульгинов. Последнему (он избирался в округе в Хакасии) неожиданно составил серьезную конкуренцию практически неизвестный оппонент, муниципальный депутат из города Черногорска от „Справедливой России“ Владимир Смышляев, который набрал почти треть голосов. Шульгинов получил 55,31%.

Смирнов, принимая поздравления от лидера „Единой России“ Дмитрия Медведева, отчитался о „беспрецедентной явке“ — 57%. Рекордной по России она все же не стала — самую высокую активность избирателей на губернаторских выборах ЦИК зафиксировал в Башкирии (69,22%) и Кузбассе (63,54%). Самую низкую — 31,10% — в Хабаровском крае.

Станислав Андрейчук, сопредседатель движения „Голос“* (здесь и далее звездочкой обозначены „иностранные агенты“) считает ситуацию в Братске одним из примеров отсутствия консенсуса даже внутри партии власти: „И внутри Единой России начинается конкуренция“.

Еще один сюрприз преподнес Братск в Иркутской области, там выборы проиграл действующий мэр Сергей Серебренников. Несмотря на поддержку партии и губернатора, он набрал около 21% голосов при явке в 36%. Победил его однопартиец, глава Братского района Александр Дубровин, он продвигал повестку обновления и критиковал 62-летнего мэра, который во власти почти 20 лет. Кандидата поддержал сенатор от Иркутской области. Дубровин набрал около 69% голосов. Эксперты в разговоре с „Ведомостями“ объяснили казус тем, что мэр пересидел на посту, а жители от него устали. В „Единой России“ посчитали, что победили избиратели и партия.

Владимир Путин одобрил выдвижение Беглова в конце апреля. Действующий губернатор, занявший этот пост в 2019 году как „самовыдвиженец“, на второй срок пошел уже от „Единой России“.

В Санкт-Петербурге на второй срок переизбрался действующий губернатор Александр Беглов, а также прошли выборы в 110 из 111 муниципальных округов и довыборы на вакантный мандат в Законодательное собрание.

„Ощущение, что атмосфера изменилась — власти вновь стали отсеивать кандидатов-коммунистов, чего не делали в предыдущие два года. По всей видимости, есть какое-то зафиксированное общественное недовольство, концентрация внутриполитических проблем“, — сказал Би-би-си Андрейчук.

По его словам, кампания 2024 года показала тренд на сокращение числа кандидатов на выборах всех уровней, причем не за счет отказов в регистрации, а поскольку политики побоялись выдвигаться.

Выдвинуться в губернаторы попыталась блокадница Людмила Васильева, публично выступавшая против развязанной Россией войны в Украине. Ей даже удалось собрать в свою поддержку 5,5 тыс. подписей избирателей, но для преодоления барьера их нужно 73 тысячи.

У оппозиционных кандидатов шансов выдвинуться на этих выборах не было — местный парламент отклонил предложение „яблочников“ снизить „муниципальный фильтр“, согласно которому кандидат для выдвижения в губернаторы Петербурга должен собрать подписи 10% муниципальных депутатов в трех четвертях округов. Как писал телеграм-канал о петербургской политике „Ротонда“, это около 130 подписей, такого количества муниципалов-оппозиционеров в городе сейчас просто нет.

Однако, например, на одном из участков Васильевского острова, оборудованном КОИБом, Беглов набрал менее 50% — скриншот с данными опубликовал канал „Ротонда“. А на участке 2293 в Кронштадте Беглов, по данным „Ротонды“, получил и вовсе шесть голосов из 101 проголосовавших — это меньше 6%.

В 0:30, по данным „Ротонды“, в горизбиркоме рассказали, что на губернаторских выборах после обработки 20,48% протоколов Беглов набирал 60,53% голосов, кандидат от ЛДПР Максим Яковлев, который вообще не вел избирательную кампанию — 18,76%, Павел Брагин от партии „Зеленые“ — 10,33%, сталинист Сергей Малинкович от „Коммунистов России“ — 7,57%.

Явка на губернаторских выборах за два часа до окончания голосования составила 34,75%.

Предыдущий состав Московской городской думы был уникальным. Тогда, в 2019 году, на выборы пытались зарегистрироваться несколько десятков оппозиционных кандидатов, но в бюллетени попали лишь несколько — никого из команды Алексея Навального до выборов не допустили.

По итогам выборов „Единая Россия“ вернула себе большинство мест в двух региональных парламентах — Москве и Хабаровском крае.

В Петербурге на мандат в Заксобрании от „Единой России“ претендуют бывший соратник Евгения Пригожина медиаменеджер и пропагандист Александр Малькевич, а от „Справедливой России“ — бывший резидент „ЧВК Вагнер центра“ Александр Колос. По данным на 23 часа, Малькевич лидировал с результатом 55,35%.

КПРФ победила в трех округах, „Новые люди“ и „Справедливая Россия — За правду“ получили по одному мандату, в двух округах победили самовыдвиженцы, сообщил мэр Сергей Собянин.

В результате в предыдущем созыве „Единая Россия“ потеряла более десятка мест в Мосгордуме, получив 20 из 45 депутатских кресел. В этот раз независимые кандидаты до выборов допущены не были, и „Единая Россия“ получила абсолютное большинство с 38 местами в столичном парламенте.

После этого в Москве прошли массовые митинги, длившиеся все лето. Протестно настроенные москвичи использовали метод „Умного голосования“, предложенного Навальным, и голосовали за наиболее сильных кандидатов, которые могли бы оттянуть голоса от выдвиженцев от „Единой России“.

Выборы в Хабаровском крае также были важны для „Единой России“. В этом регионе долгое время лидирующие позиции занимала ЛДПР после выборов 2018 года, когда губернатором стал Сергей Фургал. После ареста Фургала в 2020 году его сменил другой член ЛДПР Михаил Дегтярев, что спровоцировало массовые протесты. В 2024 году за три месяца до выборов врио главы Хабаровского края Путин назначил Дмитрия Демешина, бывшего замгенпрокурора. Он пошел на выборы от „Единой России“, ЛДПР своего кандидата не выдвигала, поддержав Демешина.

После закрытия участков в столице председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что всего на выборах депутатов Мосгордумы в столице выдали больше 3 млн бюллетеней, из них лишь 142 132 бумажных. Явка составила 40% — почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Голосовать в городе с помощью бумажного бюллетеня можно было только в том случае, если заранее (до 2 сентября) написать об этом заявление. По умолчанию голосование проходило электронно — наблюдатели неоднократно говорили о непрозрачности такой системы.

В Томске прошли довыборы в гордуму в четырех избирательных округах. Среди освободившихся мандатов были те, которые в 2020 году получили на выборах, прошедших после отравления Алексея Навального, его соратники — лидер штаба политика в Томске Ксения Фадеева и координатор штаба Андрей Фатеев. С тех пор штабы Навального“ объявили в России экстремистской организацией и запретили, Алексей Навальный погиб в колонии, Фатеев эмигрировал, а Фадеева получила 9 лет за организацию экстремистского сообщества. Ее освободили в результате масштабного обмена заключенными 1 августа.

Единороссы в Хабаровском крае получили абсолютное большинство и в региональном парламенте края (27 из 36 мандатов), и в городской Думе Хабаровска (34 из 35 мандатов) — при том, что на выборах 2019 года партия власти не получила ни одного места в городском парламенте и семь мест в Думе региона.

Еще в двух других округах, где проходили довыборы, выиграли единороссы — вместо представителя „Яблока“ Артема Канарева депутатом стал проректор Томского политеха Игорь Разживин, а бывшего председателя гордумы, единоросса Чингиса Акатаева (он конфликтовал с областной администрацией) сменила главврач поликлиники № 4 Наталья Красницкая.

В округе, депутатом от которого была Фадеева, выигрывает Диана Смолева — глава томского отделения фонда „Защитники Отечества“. Выборы, по предварительным данным, прошли при крайне низкой явке — за два часа до закрытия участков она составила 7%.

Мандат Фатеева получил участник войны в Украине из 234-го десантно-штурмового полка Сергей Сеченов — кандидат от „Единой России“. Он хвастался в интервью, что солдаты ВСУ за его голову „выставили в награду в 14 млн рублей“, рассказывал, что занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, а „стратегический курс“ России, который „определил“ Путин, называл „единственно верным“.

На одном из участков в Петербурге у избирательной урны отвалилось дно. При этом до этого на участок весь день приходили курсанты, и на нем в целом зафиксировали аномально высокую явку. Наблюдатели просили избирательную комиссию не засчитывать результаты этой урны, но им отказали.

Станислав Андрейчук из „Голоса“* сказал Би-би-си, что больше всего сообщений традиционно поступало из Подмосковья и Петербурга, „за счет того, что там очень активное наблюдательское сообщество“. „В Татарстане или Кузбассе ситуация не лучше, просто наблюдателей меньше или нет совсем“, — добавил он.

МВД сообщило, что за три дня голосования не было нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Однако, как и на всех предыдущих выборах, наблюдатели все три дня голосования нарушения фиксировали.

Перед закрытием участков петербургский телеграм-канал „Справедливой России“ стал сообщать, что в разных муниципальных округах на участках при согласии членов комиссий стали массово появляться под видом наблюдателей не предъявлявшие паспорта неизвестные мужчины спортивного телосложения. Сообщалось, что они выталкивали с участков других наблюдателей.

Одно из муниципальных образований напечатало тираж бюллетеней с данными кандидата, в которых город Севастополь был указан как украинский. Тираж заменили только на вторые сутки. На другом участке активисты также обнаружили бюллетень, из которого не вычеркнули кандидатку в муниципальные депутаты Татьяну Сулягину — ее сняли с выборов по решению суда.

Также в Петербурге избирателю выдали ручку со стирающимися чернилами. После того как он это обнаружил, ручку изъяли . Еще на одном участке на утро после первого дня голосования явка увеличилась в два раза — за ночь явка выросла с 11 до 23%.

Наблюдательницу Марину Попову задержали на участке в Петербурге, обвинив ее в том, что она кинула в урну бюллетень с надписью „Нет войне“. По данным „ОВД-Инфо“*, на нее составили протокол о мелком хулиганстве, протокол о дискредитации армии и оставили в полицейском участке на ночь до начала суда.

В одном УИК при подсчёте обнаружили одинаковые галочки напротив фамилии Беглов. Судя по фото, символы идентичны на пяти бюллетенях, сообщил телеграм-канал „Ротонда“.

Накануне, после закрытия одного из петербургских участков, полицейские, вызванные кандидатом в депутаты Заксобрания Александром Михайловым, обнаружили прятавшихся в школьном бассейне председателя и секретаря избирательной комиссии. Объяснение, что они забыли на участке мобильный, устроило и полицию, и вышестоящий избирком.

Проблемы с надомным голосованием были не только в Петербурге — в Челябинске в списки адресов для надомного голосования попали несуществующие номера домов — те, что были давно снесены или расселены. Бывший глава района, в котором были обнаружены дома-призраки, сейчас выдвигается в депутаты городского совета Челябинска, обратили внимание местные журналисты.

На некоторых петербургских участках обсуждались возможные фальсификации при надомном голосовании. „Они бродили просто по улицам и спрашивали людей, не хотите ли проголосовать“, — цитирует „Ротонда“ слова главы муниципалитета Нэлли Вавилиной („Справедливая Россия“) о результатах надомного голосования на одном из участков. На том же участке, по данным „Фонтанки “, член УИК Анна Сабурова заявила, что в списке надомников обнаружила своих знакомых, которые не голосовали.

2 сентября „Справедливая Россия“ разместила на своем сайте письмо Миронова с предостережением членов избирательных комиссий от подтасовки результатов голосования на сентябрьских выборах. Миронов предупреждал, ссылаясь на „опыт предыдущих лет“, что „некоторых“ членов комиссий „будут подводить к совершению неправомерных, преступных действий“.

Лидер „справороссов“ Сергей Миронов в воскресенье заявил , что Санкт-Петербург и на этих выборах „становится эпицентром нарушений“. Сам Миронов на этих выборах тоже стал героем скандала.

„Определяли совершенно избыточно, вплоть до того, каким шрифтом ее писать — в результате огромное количество наблюдателей не смогли попасть на участки“, — сказал он.

Среди отличий кампании 2024 года Андрейчук из „Голоса“* назвал массовый недопуск наблюдателей по формальным основаниям — например, в этом году каждая организующая выборы комиссия сама определяла форму, которую надо было подавать для направления наблюдателей на участки.

8 сентября избирком Псковской области пожаловался на рассылку этого письма в связи с тем, что оно оказывает давление на членов комиссий. Это подтвердила и глава ЦИК Элла Памфилова. Получив от нее телеграмму, которую Миронов назвал „жесткой“, лидер партии заявил, что не подписывал письмо лично, и назвал произошедшее „непростительной ошибкой аппарата партии“.

„Призываю вас не поддаваться на уговоры начальников или кого бы то ни было, если вы понимаете, что их просьбы и требования незаконны“, — говорилось в письме. Миронов также напоминал, что „Уголовный кодекс содержит самые строгие наказания для тех, кто решил, что они выше демократии“. К письму была приложена информация о приговорах за фальсификацию итогов выборов — в том числе с условными и реальными сроками лишения свободы.

Андрейчук из „Голоса“* назвал письмо справороссов типичным политтехнологическим ходом и заметил, что такие же памятки рассылали на прошлых выборах и другие партии. „Что этом такого-то, если вы не собираетесь фальсифицировать?“ — задается вопросом он.

„Мы когда-то такие письма рассылали. Но когда-то — это еще до начала специальной военной операции и когда было жесткое противостояние, когда мы сталкивались с проблемами на избирательных участках“, — оправдывался Миронов, хотя на сайте партии был размещен скриншот с датой 30 августа 2024 года и его подписью, кроме того, письмо опубликовали и на персональном сайте Миронова.

От Памфиловой досталось не только Миронову, но и КПРФ. Главе ЦИК не понравилось, что члены партии распространяют методички для членов избиркомов и наблюдателей о том, как сообщать о нарушениях на выборах. По ее словам, КПРФ распространяет „трафареты жалоб“, которыми планируется „завалить комиссии“.

„В этих методичках содержатся посылы, которые противоречат закону, дезориентируют также и работу членов комиссий“, — заявила она.

Абсурдным Андрейчук назвал и запрет ЦИК о фото- и видеосъемке на избирательных участках в приграничных регионах. „Если боитесь, что фотографии представляют угрозу — не проводите выборы“, — сказал он.